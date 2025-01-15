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لبنان

إعلان من الأمن العام يهمّ المرشحين للتطوع برتبة مأمور متمرن (صور)

Lebanon 24
15-01-2025 | 04:02
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 أعلنت  المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 20 / 01/ 2025 إجراء الاختبارات الرياضية للمرشحين المقبولين طلباتهم للتطوع برتبة مأمور متمرن، وذلك بمعدل /300/ مرشح يومياً في مضمار ملعب برج حمود وفقاً للجدول المنشور في المربع أعلاه.
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ثانياً: يطلب الى المرشحين عند تقدمهم لإجراء الإختبارت الرياضية، الحضور إلى مكان الإختبار مصطحبين معهم ما يلي:

- ما يثبت هويتهم الشخصية (بطاقة هوية أو بيان قيد إفرادي).

 - إيصال الترشيح.

 - الذين فقدوا إيصال وتصريح الطبيب التقدم من اللجنة بمستندات هوية ثبوتة للتأكد من هويتهم.
 
 
 
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