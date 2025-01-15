21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إعلان من الأمن العام يهمّ المرشحين للتطوع برتبة مأمور متمرن (صور)
Lebanon 24
15-01-2025
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 20 / 01/ 2025 إجراء الاختبارات الرياضية للمرشحين المقبولين طلباتهم للتطوع برتبة مأمور متمرن، وذلك بمعدل /300/ مرشح يومياً في مضمار ملعب برج حمود وفقاً للجدول المنشور في المربع أعلاه.
Advertisement
ثانياً: يطلب الى المرشحين عند تقدمهم لإجراء الإختبارت الرياضية، الحضور إلى مكان الإختبار مصطحبين معهم ما يلي:
- ما يثبت هويتهم الشخصية (بطاقة هوية أو بيان قيد إفرادي).
- إيصال الترشيح.
- الذين فقدوا إيصال وتصريح الطبيب التقدم من اللجنة بمستندات هوية ثبوتة للتأكد من هويتهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
Lebanon 24
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
11:30 | 2025-01-14
14/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما يحدث داخل قصر بعبدا
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما يحدث داخل قصر بعبدا
08:25 | 2025-01-14
14/01/2025 08:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
01:27 | 2025-01-15
15/01/2025 01:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"بمناسبة بدء عصر جديد للبنان".. فندق شهير سيعاد افتتاحه في هذا الموعد
Lebanon 24
"بمناسبة بدء عصر جديد للبنان".. فندق شهير سيعاد افتتاحه في هذا الموعد
08:32 | 2025-01-14
14/01/2025 08:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن انتخاب عون؟ اقرأوا هذه التفاصيل
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن انتخاب عون؟ اقرأوا هذه التفاصيل
13:00 | 2025-01-14
14/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:47 | 2025-01-15
الحجار اختتم "البرنامج الوطني للتنمية": وزارة الشؤون أنجزت إصلاحات عدة
07:45 | 2025-01-15
فياض وصل الى معمل الزهراني
07:37 | 2025-01-15
آخر تصريح لبري: "لبنان بدو يمشي"
07:31 | 2025-01-15
إسرائيل تخشى سيناريو 2006... هذا ما قد يقوم به "حزب الله"
07:19 | 2025-01-15
فور انتهاء جولة الإستشارات الصباحيّة... ماذا حدث بين بري وسلام؟
07:18 | 2025-01-15
قراران لوزير الماليّة... إليكم تفاصيلهما
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
15/01/2025 14:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
15/01/2025 14:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
15/01/2025 14:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24