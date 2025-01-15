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لبنان

لقاء مرتقب بين بري وسلام بدلاً من الاستشارات النيابية؟

Lebanon 24
15-01-2025 | 04:07
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أفادت معلومات قناة الـLBCI أن كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير"، أصبحت شبه محسومة في عدم مشاركتهما في الاستشارات النيابية غير الملزمة، وسيتم استبدال ذلك بلقاء أول يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس المكلف لتشكيل الحكومة نواف سلام يوم الجمعة المقبل، في حين من المتوقع أن يتبع هذا اللقاء لقاءات جانبية مع نواب الكتلتين.
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إلى جانب ذلك، ذكرت معلومات القناة نفسها، أن الرئيس بري لم يتوجه إلى مجلس النواب، حيث يواصل نشاطه بشكل طبيعي، وسيلتقي اليوم وزير خارجية إسبانيا وعددًا من السفراء.
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