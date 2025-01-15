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لبنان

كتلة "تحالف التغيير": تمنينا على سلام تجنب المحاصصة الحزبية في الحكومة

Lebanon 24
15-01-2025 | 04:01
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التقى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أعضاء كتلة "تحالف التغيير" في البرلمان، وذلك في إطار الاستشارات النيابية غير المُلزمة.
 
 
وعقب اللقاء، قال النائب مارك ضو باسم الكتلة إن "لبنان دخل مرحلة جديدة"، وقال: "تمنينا على الرئيس سلام أن تكون الحكومة مختصرة من حيث عدد الوزراء وألا تضمّ محاصصة حزبية".
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وتابع: "تمنينا أن تكون هناك نسبة تمثيل نسائيّ في الحكومة من دون حزبيين أو سياسيين بل اختصاصيين".
وأكمل: "لا لخلط النيابية مع الوزارة ويجب تسليم السلاح غير الشرعي".
 
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