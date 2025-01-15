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لبنان

"اللقاء التشاوري المستقل": لتوافر إرادة سياسية تُسهّل تشكيل الحكومة

Lebanon 24
15-01-2025 | 04:40
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أشارت كتلة "اللقاء التشاوري المستقل" إلى أن لقاءها الرئيس المكلّف نواف سلام كان إيجابياً ومثمراً ويبشر بالخير، لافتة إلى أن سلام منفتح ويريد الأخذ بوجهات النظر.

وأضافت الكتلة أنه يجب أن تتوفر إرادة سياسية لتسهيل تشكيل الحكومة والمساهمة بإنجاحها، كما أن هناك ملفات أساسية تحتاج إلى متابعة حثيثة من بينها التوظيف العشوائي.
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وأعلنت الكتلة أنه جرى التطرق إلى موضوع الحكومة وشكلها مع الرئيس سلام، واضعة نفسها بتصرفه لشرح أي موضوع يرتبط بالملفات المالية.

وختمت بالقول: "إنقاذ البلد أساسي و"الثنائي الشيعي" موجود ولديه واجبات في المرحلة المقبلة وعلينا التعاون جميعاً".
 
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