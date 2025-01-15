الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الكفور

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 15/ 1/ 2025، ما بين الساعة 11.30 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الكفور – النبطية".





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