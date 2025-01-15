"توتال" تعيد تأهيل تقاطع بالقرب من مدرسة سيّدة الملائكة في بدارو

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أشارت شركة "توتال" للطاقات في لبنان في بيان الى انها قامت" بإعادة تأهيل التقاطع قرب مدرسة سيّدة الملائكة في بدارو". وقالت:"يؤكّد هذا المشروع التحويلي، الذي تمّ تنفيذه بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المروريّة (LIRSA)، إلتزام شركة توتال للطاقات بمبدأ التنقّل الآمن".اضاف البيان:"تمّ تعزيز معابر المشاة في هذا التقاطع بأحدث التقنيّات الثلاثيّة الأبعاد، وهي مبادرة رائدة في لبنان تهدف إلى زيادة رؤية السائقين وإنتباههم فيما يتعلّق بمنطقة عبور الأولاد. كما تمّ وضع مسامير عاكسة للضوء على الطريق للفت الانتباه بشكل أكبر إلى مناطق المشاة، مما يضمن سلامة التلاميذ والمشاة على حدّ سواء. فضلاً عن ذلك، فإن إضافة لافتات مرور وحواجز أمان مناسبة ستُحدّد مناطق الوقوف المسموح بها، مما يسهّل حركة المرور ويسمح بتنقّل أكثر أمانًا للمشاة".وأبدى المدير العام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان أدريان بيشونيه، حماسه للمشروع قائلاً: "في توتال للطاقات، نعتبر السلامة أمرًا بالغ الأهميّة في كلّ ما نقوم به. نحن فخورون بالوفاء بإلتزامنا بالتنقّل الآمن من خلال معالجة المخاوف التي أثارها تلاميذ سيّدة الملائكة. يعزز مشروع إعادة تأهيل التقاطع السلامة على الطرقات والشعور بالأمان لدى التلاميذ وأهاليهم والمقيمين في المنطقة".واوضح البيان:"في العام 2023، أطلقت شركة توتال للطاقات في لبنان مسابقة مؤسسة توتال للطاقات التي تستهدف تلاميذ المدارس تحت موضوع تنقّل المشاة الآمن. وشارك تلاميذ من العديد من المدارس في المسابقة، وعبّروا من خلال ملصقاتهم الهادفة إلى التوعية عن رسائل مختلفة بشأن التنقّل الآمن. وأعرب أفراد الفريق الفائز من سيّدة الملائكة في بدارو عن قلقهم من عدم وجود معابر آمنة للمشاة بالقرب من مدرستهم. رداً على ذلك، إتخذت شركة توتال للطاقات في لبنان الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل التقاطع بالقرب من المدرسة".وختم:"إنّ توتال للطاقات ملتزمة بمهمّتها في المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع، وتجسيد قيمها الأساسيّة المتمثلة في السلامة والمسؤوليّة والإستدامة".