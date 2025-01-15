باسيل: لم نُطالب بأيّ وزارة ومستعدون للمساعدة

قال رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل إنّ "هناك فرصة للتوازن وللشراكة الفعلية بين اللبنانيين وللإصلاح، وتسمية نواف سلام ليست هزيمة لأحد".

وأضاف باسيل بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" مع رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام في مجلس النواب: "مطالبنا في البيان الوزاري هي تنفيذ القرار 1701 واتّفاق وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانيّة".

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