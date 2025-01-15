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لبنان

عشائر بعلبك: لسنا معنيين باشتباكات بعض القرى على الحدود السورية

Lebanon 24
15-01-2025 | 05:42
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اكدت عشائر واهالي بعلبك الهرمل، في بيان، أن "ما يحصل من اشتباكات في بعض القرى على الحدود مع الجارة سوريا غير معنيين بها لا من قريب ولا من بعيد، وأن الاشكالات التي تحصل هي مع أفراد ومجموعات حزبية غير طائفية تصب في إطار خدمة مصالحها التجارية الخاصة".
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وتابع البيان:"إن عشائر واهالي البقاع لطالما أكدوا ويؤكدون أن مسألة حفظ الحدود هي من اختصاص المؤسسات العسكرية والامنية، فنحن جميعا تحت كنف وسلطة الدولة اللبنانية. وعليه لسنا معنيين بالشؤون التي تخص الاشقاء السوريين واذا كان من عمل وتواصل فذلك يكون بين الاجهزة المختصة من كلا الدولتين ما يكفل حل الاشكالات كافة". 

واضاف:"نؤكد في منطقة بعلبك الهرمل أن الدولة ستكون وحدها الحاضرة لحفظ الامن وبسط الامان، وان لا غرفة عمليات لأية جهة كانت الا غرفة عمليات الاجهزة الامنية الرسمية".

وختم البيان:"عليه نتمنى من اهالينا الكرام عدم الانجرار وراء الشائعات، وتبني منطق الدولة الذي وحده من سيكون حاضرا في المرافق كافة، ما يسمح لكل فرد بالعيش في حياة كريمة آمنة بعيدة عن الشعور بأية مظلومية".
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