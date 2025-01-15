بري عرض مع وزير خارجية إسبانيا للاوضاع في لبنان والمنطقة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير خارجية اسبانيا خوسية مانويل الفاريس والوفد المرافق، في حضور سفير اسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان.وتم البحث في خلال اللقاء في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.واستقبل بري سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وعرض معها للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء الخروق الاسرائيلية المتواصلة لبنود إتفاق وقف اطلاق النار اضافة للوضعين المالي والاقتصادي والتشريعات المتصلة بهما.وكان رئيس المجلس قد استقبل سفير جمهورية بنغلاديش اللواء جافيد تانفير خان في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان.