بالصورة... نائب جديد رافق اليوم كتلة "الوطني المستقل"

لوحظ ان النائب جورج بوشيكيان رافق كتلة الوطني المستقل للقاء الرئيس المكلف علما انه في الاستشارات الملزمة في بعبدا كان مستقلا.

وبالتالي بذلك يكون قد حل مكان النائب ميشال المر الذي ترك الكتلة.