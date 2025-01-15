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لبنان

بالصورة... نائب جديد رافق اليوم كتلة "الوطني المستقل"

Lebanon 24
15-01-2025 | 08:26
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لوحظ ان النائب جورج بوشيكيان رافق كتلة الوطني المستقل للقاء الرئيس المكلف علما انه في الاستشارات الملزمة في بعبدا كان مستقلا.
وبالتالي بذلك يكون قد حل مكان النائب ميشال المر الذي ترك الكتلة.
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بوشكيان

المر

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