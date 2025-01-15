Advertisement

لبنان

وزارة السياحة طلبت من الادلاء السياحيين تسلم بطاقاتهم للعام 2025

Lebanon 24
15-01-2025 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1306508-638725563120914457.png
Doc-P-1306508-638725563120914457.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صار "ينحسبلا حساب".. نصار يكشف عن المشاريع المقبلة لـ "وزارة السياحة"
lebanon 24
15/01/2025 17:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير السياحة وليد نصار: نشكر الرئيس ميقاتي على دعمه لوزارة السياحة وحملة "مشوار رايحين مشوار" ستُستكمل اليوم
lebanon 24
15/01/2025 17:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار اختتم "البرنامج الوطني للتنمية": وزارة الشؤون أنجزت إصلاحات عدة
lebanon 24
15/01/2025 17:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "إنترفاكس" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: موسكو وكييف تتبادلان 25 أسيرا لكل منهما
lebanon 24
15/01/2025 17:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة

السياحة

الادلاء

السياحيين

بطاقاتهم

للعام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:45 | 2025-01-15
10:24 | 2025-01-15
10:10 | 2025-01-15
09:45 | 2025-01-15
09:15 | 2025-01-15
09:12 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24