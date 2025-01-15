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لبنان

ينشط في سرقة الدراجات الآلية وتعاطي المخدرات.. "صيد ثمين" بقبضة قوى الأمن!

Lebanon 24
15-01-2025 | 11:41
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، البــــــلاغ التّالــــــي:

    في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية في محلة فرن الشباك ومحيطها، وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثّق تنفيذه عملية السرقة.
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   على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو:

إ. ش. (من مواليد عام 1999، لبناني)

من أصحاب السوابق بجرائم سرقة دراجات، مخدِّرات، سلب، وفرار من السجن.

بتاريخ 10-01-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة فرن الشباك على متن دراجة آلية نوع “150v” لون أزرق.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بسرقة دراجات آلية ومنها الدراجة التي أوقف على متنها، وبتعاطي المخدِّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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