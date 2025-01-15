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لبنان

إرباكٌ في "قصر عدل بيروت".. ما القصة؟

Lebanon 24
15-01-2025 | 13:23
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن المحقق العدلي طارق البيطار قرر استئناف تبليغاته بالتحقيقات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت.
 
 
وأشارت القناة إلى أنّ إرباكاً يشهده قصر عدل بيروت تزامناً مع الأنباء الواردة عن تحريك ملف المرفأ في غضون ساعات. 
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