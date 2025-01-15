16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إرباكٌ في "قصر عدل بيروت".. ما القصة؟
Lebanon 24
15-01-2025
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن المحقق العدلي طارق البيطار قرر استئناف تبليغاته بالتحقيقات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت.
وأشارت القناة إلى أنّ إرباكاً يشهده قصر عدل بيروت تزامناً مع الأنباء الواردة عن تحريك ملف المرفأ في غضون ساعات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون وغوتيريس الى بيروت الجمعة.. فرنسا: فسحة أمل جديدة للبنان واللبنانيين
Lebanon 24
ماكرون وغوتيريس الى بيروت الجمعة.. فرنسا: فسحة أمل جديدة للبنان واللبنانيين
15/01/2025 22:58:03
15/01/2025 22:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد إماراتي في بيروت لإعادة فتح السفارة... وعودة خليجية الى لبنان
Lebanon 24
وفد إماراتي في بيروت لإعادة فتح السفارة... وعودة خليجية الى لبنان
15/01/2025 22:58:03
15/01/2025 22:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الكويتي: دعم لبنان وسوريا "قيد الدراسة" ونجري ترتيبات لزيارة بيروت
Lebanon 24
وزير الخارجية الكويتي: دعم لبنان وسوريا "قيد الدراسة" ونجري ترتيبات لزيارة بيروت
15/01/2025 22:58:03
15/01/2025 22:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ابو الغيط في بيروت اليوم للقاء عون وميقاتي وتفاهم لبناني ـ سوري على مسار جديد للتعاون
Lebanon 24
ابو الغيط في بيروت اليوم للقاء عون وميقاتي وتفاهم لبناني ـ سوري على مسار جديد للتعاون
15/01/2025 22:58:03
15/01/2025 22:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
بيروت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
01:27 | 2025-01-15
15/01/2025 01:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. فنانة معروفة تعلن اعتزالها الفن لافتتاح حضانة؟
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. فنانة معروفة تعلن اعتزالها الفن لافتتاح حضانة؟
16:00 | 2025-01-14
14/01/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأ برّي بقراره وأغضب "الثنائيّ"... لماذا غيّر جنبلاط موقفه؟
Lebanon 24
فاجأ برّي بقراره وأغضب "الثنائيّ"... لماذا غيّر جنبلاط موقفه؟
08:00 | 2025-01-15
15/01/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب خنيصر: قلّة هطولات الأمطار لكن لا دخول في الجفاف والتصحّر
Lebanon 24
الأب خنيصر: قلّة هطولات الأمطار لكن لا دخول في الجفاف والتصحّر
18:27 | 2025-01-14
14/01/2025 06:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
09:23 | 2025-01-15
15/01/2025 09:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
15:52 | 2025-01-15
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:16 | 2025-01-15
سعد التقى وفدا مشتركًا من حزب الله وحركة أمل
15:10 | 2025-01-15
مخزومي: مصلحة لبنان أهم من الوصول إلى المناصب
14:38 | 2025-01-15
الرصاص يهزّ بيروت ومناطق عديدة ابتهاجاً بـ"هدنة غزة".. ونداءات لوقف النار!
14:10 | 2025-01-15
ميقاتي يرحب بوقف إطلاق النار في غزة: الأمل بحل نهائي للقضية الفلسطينية
13:57 | 2025-01-15
بديع استقبل وفدا مشتركا من "أمل" و"حزب الله"
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
15/01/2025 22:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
15/01/2025 22:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
15/01/2025 22:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24