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مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"بعد استشارات التكليف الملزمة إنطلقت استشارات التأليف غير الملزمة على مدى يومين في ساحة النجمة ومن بعدها سيكون للبحث تتمة على خط التأليف حيث سيزور الرئيس المكلف نواف سلام الجمعة المقبل عين التينة بعد انجاز الإستشارات.وفي هذا الإطار كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكد أن "الأمور ليست سلبية للغاية" ممتنعا عن تحديد الخطوات التي سيقوم بها لاحقا وقال: لبنان بدو يمشي.وفيما قاطع الرئيس بري الاستشارات وغابت كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة عنها لتسجيل موقف مبدئي مما نتج عن اليومين السابقين إستمع الرئيس المكلف الى مطالب الكتل التي التقاها في المجلس النيابي.وبرز موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي نقل عن رئيس الجمهورية أن الرئيس عون يتمنى تأليف الحكومة سريعا من دون اقصاء لأي أحد.وبناء على كل ما تقدم هل تتم الترجمة عبر ارساء مناخ التوافق من خلال إحترام الميثاقية والعيش المشترك؟.الى ذلك يتواصل توافد الزوار الدوليين والعرب الى بيروت وفي هذا الاطار أعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيزور لبنان بعد غد الجمعة في وقت كشف فيه الرئيس بري انه لم يحصل الإتصال الذي كان مقررا بينه وبين الرئيس ماكرون.في تطورات الجنوب أقدم جيش العدو الاسرائيلي على تنفيذ عملية تفجير كبيرة في بلدة عيتا الشعب في استمرار لمسلسل النسف الممنهج الذي يستهدف ايضا المنازل في قرى رامية وحانين ومروحين والضهيرة ومارون الراس.وعلى نار حامية يسير اتفاق وقف اطلاق النار في غزة الذي دخل مرحلته الاخيرة إذ اعلنت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح الاتفاق وتعاملت بكل مسؤولية وإيجابية فيما أعلن الإعلام العبري أن نتنياهو أجرى تقييما للوضع بشأن صفقة التبادل مع الفريق الإسرائيلي في قطر.ونقل موقع أكسيوس أنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاق في الساعات المقبلة.* مقدمة الـ "أم تي في"رئيس مجلس النواب "عم يكسرها ويجبرها" في الوقت عينه. فهو لم يكن في استقبال رئيس الحكومة المكلف نواف سلام عند مجيئه قبل ظهر اليوم الى البرلمان لبدء الاستشارات النيابية غير الملزمة.لكنه في المقابل ، اكد انه سيستقبل سلام الجمعة . بالتوازي كتلتا امل وحزب الله غابتا عن الاستشارات، في حين اكد الرئيس بري في دردشة اعلامية ان لبنان "بدو يمشي". فمن نصدق يا ترى : المواقف المتصلبة لبري والكتلتين، ام كلام بري الهادىء وحتى الايجابي؟الاكيد ان التناقض مقصود ، والغاية واضحة. فالثنائي امل - حزب الله لم يقاطع الاستشارات النيابية احتجاجا على تسمية نواف سلام رئيسا للحكومة. فهو يعرف تماما ان ما حصل قد حصل ، وانه لا يستطيع شيئا لمنع تكريس الامر. لذلك قام بخطوة استباقية هدفها الحد من الخسائر.هكذا قاطع الاستشارات اليوم، لكنه اكد انه لن يعارض التشكيل وانه سيشارك في الحكومة المقبلة.اذا، الثنائي يحاول الحفاظ على ما امكن من مكتسباته السابقة التي حققها بوهج السلاح.وابرز ما يريد على هذا الصعيد: الاحتفاظ بوزارة المال، حصر التمثيل الشيعي به، ان تكون له كلمة في تعيينات ادارية رئيسية ، وتأجيل البحث في قضية السلاح شمال الليطاني . فهل ينجح الثنائي في مناورته؟ ام ان ما يقوم به مكشوف وواضح ولن يمر ، وبالتالي فان مناورته لن تنطلي على احد؟ ديبلوماسيا ، حراك غير مسبوق يشهده لبنان.فبيروت التي استقبلت اليوم وزير خارجية اسبانيا، ستستقبل من الان الى نهاية الاسبوع وزراء خارجية النروج والدانمارك والاردن والامين العام للامم المتحدة اضافة طبعا الى الرئيس الفرنسي.كما تردد ان وزير خارجية السعودية سيكون الاحد في لبنان . انها حركة ديبلوماسية لافتة تؤكد ان الاهتمام العربي والدولي بلبنان مستمر ، وان كل الاعتراضات التي تسجل داخليا لن تغير في الامور شيئا لان التوازنات الاقيلمية الجديدة اقوى من اي اعتراض. البداية من بعبدا، حيث تتواصل لقاءات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.* مقدمة "المنار"الرسالة وصلت .. غاب الرئيس نبيه بري عن الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، وتبعه غياب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير عن تلك الاستشارات، فكان غيابا اقوى من كل الحضور. فهل من يقرأ الرسالة جيدا ويعمل على تصويب الامور؟ وخاصة ان الخطابات من كل حدب وصوب تلونت بعبارات مد الايدي والابتعاد عن التحدي، والمناداة بالوفاق وعدم العزل والاقصاء.ومع تلك المواقف الايجابية، لكن السؤال من الاساس هل باستطاعة احد تجاوز اكبر المكونات الحاضرة على الساحة النيابية والوطنية، بكل ما يملكه هذا المكون – الوطني جدا جدا – من حقوق دستورية وميثاقية وشعبية ؟ وهل من مصلحة احد ان يبني عهدا على اسس سياسية مختلة قبل الحديث عن الاختلال الوطني والميثاقي؟اجواء الرئيس المكلف تتحدث عن تكثيف الاتصالات التي بدأت بحثا عن مخارج وتوضيحا للمواقف، ومحاولة للتخفيف من نتائج الكمين الذي نصب على طريق استشارات التكليف، عبر حسن اداء استشارات التأليف. واولى الخطوات ما سرب عن طلب الرئيس المكلف نواف سلام لموعد من الرئيس نبيه بري الجمعة لبحث تطورات الامور.في امر غزة الصابرة وارادتها الحازمة تطورات ايجابية عن اتفاق لوقف اطلاق النار، انجزت كامل صفحاته والانتظار للاعلان عنه قريبا جدا كما ذكرت وكالات الانباء العالمية.وما تنبئ به بنود الاتفاق يفي الفلسطينيين حق صبرهم وجهادهم وتضحياتهم على مدى أكثر من عام وثلاثة اشهر من عطاء الدم وثقل الجراح. بنود اولها تبادل للاسرى وثانيها انسحاب صهيوني من غزة وغيرهما من بنود ستتكفل مع الايام والصوت الصهيوني الداخلي لتحديد من انتصر في حرب الارادات رغم عظيم التضحيات.* مقدمة الـ "أو تي في"أنهى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام استشاراته النيابية غير الملزمة في يومها الأول في المجلس النيابي اليوم، من دون أن تجد الإشكالية الشيعية طريقها إلى الحل، حيث لم يلتق الرئيس نبيه بري، وسط مقاطعة نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة للاستشارات.غير أن السلبية الشكلية لا تلغي الإيجابيات الممكنة، خصوصا في ضوء المساعي المبذولة من أكثر من طرف داخلي وخارجي، ولاسيما قبيل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى بيروت.هذا مع العلم أن سلام الذي زار صباح اليوم الرابية حيث التقى بالرئيس العماد ميشال عون، الذي يحمل في الوقت نفسه صفتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السابق، يزور الجمعة عين التينة، في اطار استكمال المحادثات قبيل انطلاق عملية تأليف الحكومة.واليوم، أكد الرئيس جوزاف عون أمام زواره أهمية الإسراع في تأليف الحكومة، لافتا إلى أنه لم يأت لالتقاط الصور بل للعمل، ومشددا على ان الرئاسة ليست منصبا فخريا.وفي غضون ذلك، برز مؤشر إقليمي إيجابي، من غزة هذه المرة، حيث لاحت بارقة أمل بعد عام ونصف العام من الموت والدمار.* مقدمة الـ "أل بي سي""لبنان بدو يمشي" ثلاث كلمات قالها الرئيس نبيه بري للـ LBCi، وهي تختصر الكثير.فبري بحديثه هذا تقول اوساطه انه يؤكد ان كل ما نقوم به يصب في مصلحة البلد ونهوضه واستعادة عافيته، واعادة الدورة الإقتصادية واعادة الإعمار، وذلك لا يتم الا بتكاتف اللبنانيين، جميع اللبنانيين.بكلامه هذا، وعلى الرغم من مقاطعة كتلتي امل وحزب الله الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، يكون بري يمسك بيدي الرئيس المكلف نواف سلام الممدوتين بحسب ما اعلنه في خطاب التكليف امس.وهو اي سلام، بقليل من الكلام استمع الى الكثير من مطالب النواب، وهو سيقول للرئيس بري ما في جعبته ويسمع منه كذلك في محادثاتهما الجمعة، لكنه عندما تنتهي الاستشارات غير الملزمة سيكون بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وحده مهندس حكومة العهد الاولى.بناء عليه، وعلى سيناريو انتخاب الرئيس جوزيف عون، وتكليف الرئيس نواف سلام، يفترض ان تشكل الحكومة سريعا، لينطلق العمل الحقيقي.فالعالم من حولنا،غير معني بمناكفاتنا، وتطوراته ايضا سريعة.فاليوم، صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس على طريق الانجاز، ويتوقع ان يصوت عليها المجلس الوزاري المصغر غدا، فيما وفد حماس سلم الوسطاء، اي قطر ومصر، الموافقة على وقف النار وتبادل الاسرى.صفقة ستنهي حربا قاسية، وتفتح في المقابل محادثات حول التطبيع بين اسرائيل وعدد من الدول، على رأسها السعودية، يريدها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي قال منذ قليل: لدينا اتفاق حول الرهائن" في الشرق الأوسط وسيطلق سراحهم قريبا، وسأعمل على اتفاقيات ابراهام وتوسيع نطاقها.اما الغد القريب، فتاريخه العشرين من كانون الثاني، عندما يصل ترامب الى البيت الابيض.* مقدمة "الجديد"اقتربت غزة من ختم جرحها بالحبر الأحمر في صفقة من آلام أربعمئة وسبعة وستين يوما كانت مواسم إبادة ومحو خرائط انسانية وجغرافية اكتملت بنود الصفقة حماس سلمت الوسطاء موافقتها نتنياهو بدأ مشاورات مع فريق التفاوض حكومته ستصوت غدا على الاتفاق بايدن على الخط الساخن متابعا ترامب محتفلا .. واعلان الصفقة يتم الآن في عاصمة التفاوض.الدوحة فرحة بدأت في غزة واحتفالات ولو على ركام الشوارع مع بدء ترتيبات فتح معبر رفح غدا فيما تم تجهيز االرهائن للتبادل. وبتبادل حكومي لبناني تنهي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مرحلة تصريف الاعمال تدريجيا ويبدأ عصر نواف سلام واستشارته للتأليف سبع كتل نيابية أدلت برويتها لشكل حكومة العهد مع غياب بعذر التعطيل لكتلتي الثنائي الشيعي وغاب نواب الكتلتين عن الاستشارات غير الملزمة لكن من دون اعلان مقاطعة الحكومة، مع ترجيح المشاركة من خلال كلام للرئيس نبيه بري عن أن "لبنان بدو يمشي".لكن بري "لن يمشي" قبل وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت يوم الجمعة، وهو الموعد الذي سيجتمع فيه رئيس المجلس الى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام لإطلاق المناقصة على دخول الحكومة وسيجري بري تفاوضا على حصة الثنائي في الحكومة بمعدل وزير للمالية مع حقائب أخرى.فإذا استجاب الرئيس المكلف سيكون التأليف سريعا أما إذا ارتأى الثنائي البقاء خارج السلطة التنفيذية فإنه سيكون قد أهدى نواف سلام خدمة سياسية ثمنية.. وتذهب حينها حكومة العهد الى اختيار وزاري من خارج الأحزاب حكومة تكنوقراط وأكفاء تراعي الطوائف من دون كياناتها الحزبية.واستنادا الى الدستور الذي ينطق بتوزيع عادل للطوائف لكنه لا يتحدث عن تمثيل للأحزاب فالتذرع بالميثاقية سيصبح أداة تعطيل لحكومة بينت كل محاسنها ونواياها التصحيحية وبإجماع لبناني عارم.. ولن تستطيع كتلتان أن تسدا منافذ الإصلاح الحقيقي والأيادي المفتوحة لوطن مغلق.فالبلد يتنفس اليوم من رئتين رئاسية وحكومية وليس لأي جهة أن تقيم المتاريس السياسية لاعادة حصاره تحت مسمى "الميثاقية"، ومن يجد ان هذه الحكومة لن تناسب شروطه الحزبية يمكنه الركون في صفوف المعارضة ككل ديمقراطيات العالم، سلطة تحكم .. ومعارضة تراقب. (الوكالة الوطنية)