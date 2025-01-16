أبي المنى للرئيس عون: نحن معكم والى جانبكم

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قال شيخ العقل لطائفة الوحدين الدروز الشيخ الكتور سامي ابي المنى، خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "نحن معكم والى جانبكم كطائفة، وكموقع ومحبين وأصدقاء، ونأمل ان تسير عجلة الأمور والدولة بسهولة وبدعم ومظلة عربية ودولية جامعة".