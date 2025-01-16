Advertisement

لبنان

أبي المنى للرئيس عون: نحن معكم والى جانبكم

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1306933-638726184088435802.jpg
Doc-P-1306933-638726184088435802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال شيخ العقل لطائفة الوحدين الدروز الشيخ  الكتور سامي  ابي المنى،  خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "نحن معكم والى جانبكم كطائفة، وكموقع ومحبين وأصدقاء، ونأمل ان تسير عجلة الأمور والدولة بسهولة وبدعم ومظلة عربية ودولية جامعة".
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
الرئيس المكلف التقى كتلة "نواب الارمن"
lebanon 24
16/01/2025 13:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى قادة الاجهزة الامنية
lebanon 24
16/01/2025 13:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان اتصل بالرئيس عون والتقى السفير السعودي: كلنا امل بعهدكم
lebanon 24
16/01/2025 13:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العشائر الحمادية الخالدية التقى ابي المنى: لتكثيف العمل على ملف عودة النازحين السوريين
lebanon 24
16/01/2025 13:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس

التقى

المنى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:59 | 2025-01-16
06:00 | 2025-01-16
05:58 | 2025-01-16
05:56 | 2025-01-16
05:45 | 2025-01-16
05:44 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24