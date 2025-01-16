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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر في حقلَي اليابسة – راشيا والقليعة – مرجعيون

Lebanon 24
16-01-2025 | 03:11
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 16/ 1 /2025، ما بين الساعة 10.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقلَي اليابسة – راشيا والقليعة – مرجعيون".
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