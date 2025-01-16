مطر: تمنيت على سلام الاهتمام بطرابلس والشمال

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قال النائب ايهاب مطر من مجلس النواب: "دستوريا شكل الحكومة بحسب ما يراه الرئيس المكلف. تمنيت عليه الاهتمام بطرابلس والشمال مع ايصال الشباب الى الحكومة، وعلى النواب التعاطي معه بإيجابية".اضاف:" لدينا ثقة بأن الرئيس سلام سيعتمد التوازنات في تأليف الحكومة".