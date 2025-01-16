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لبنان

مطر: تمنيت على سلام الاهتمام بطرابلس والشمال

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:44
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قال النائب ايهاب مطر من مجلس النواب: "دستوريا شكل الحكومة بحسب ما يراه الرئيس المكلف. تمنيت عليه الاهتمام بطرابلس والشمال مع ايصال الشباب  الى الحكومة، وعلى  النواب التعاطي معه بإيجابية".
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اضاف:" لدينا ثقة بأن الرئيس سلام  سيعتمد التوازنات في تأليف الحكومة".
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