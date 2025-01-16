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لبنان

كبارة: للإسراع في تأليف حكومة من وجوه جديدة توحي بالثقة

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:56
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تمنى النائب عبدالكريم كبارة من مجلس النواب "الإسراع في تأليف حكومة من وجوه جديدة توحي بالثقة ، والاهتمام بطرابلس انمائيا واقتصاديا".
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