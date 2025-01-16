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لبنان

​فوق بيروت والضاحية الجنوبية... طائرات إسرائيليّة

Lebanon 24
16-01-2025 | 06:08
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تُحلّق طائرات مسيّرة إسرائيليّة فوق قرى ومدن قضاء صور.
 
 
كما يُسمع تحليق طائرات الإستطلاع الإسرائيليّة والمسيّرة فوق بيروت والضاحية الجنوبيّة.
 
 
 
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