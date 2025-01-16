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لبنان

هيئة الاشراف على الانتخابات: خطاب القسم يُحقّق الاماني الوطنية

Lebanon 24
16-01-2025 | 06:57
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هنأت هيئة الإشراف على الانتخابات الرئيس العماد جوزاف عون، معبرة في بيان عن اعتزازها ب"شخصه الكريم بما يختزن من المزايا والقيم"،آملة ان يكون "عهده طالع خير على الوطن" مقدرة خطاب القسم وما ورد فيه من عهد والتزام بما يحقق الأماني الوطنية الشاملة".
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وفي بيان،آخر تقدمت هيئة الإشراف بالتهاني من "دولة الرئيس القاضي نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة، معبرة عن اعتزازها "بشخصه الكريم وبمناقبيته وسيرته المهنية ومقدرة انفتاحه للتعاون مع الجميع وتعهده القيام بعملية الإنقاذ والإصلاح واعادةالاعمار في الوطن".
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