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لبنان

الأبيض ووزير خارجية إسبانيا في جولة تفقدية في مستشفى بعبدا الحكومي

Lebanon 24
16-01-2025 | 09:13
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جال وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض برفقة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو في مستشفى بعبدا الحكومي. وشارك في الجولة كل من سفير إسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو ومدير المستشفى الاستاذ فريد صباغ.
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وخلال الجولة، أعرب الوزير الأبيض عن "شكره لإسبانيا على الدعم الذي قدمته للقطاع الصحي في لبنان، بخاصة خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة". وأشاد" بالدور الإيجابي الذي تلعبه إسبانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في دعم النظام الصحي اللبناني بشكل مستمر".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني "التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم للبنان، لاسيما للقطاع الصحي لتطويره وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين".
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