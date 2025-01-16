4 جرحى.. اشكال عائلي في الشمال هذه تفاصيله

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وقع إشكال عائلي في منطقة المنية ظهر اليوم تطور إلى تبادل لإطلاق النار على خلفية نزاع حول الميراث، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بينهم سيدة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24"وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف وعملت على نقل كل من “ع.م” الذي أصيب في الظهر و”ا.م” الذي أصيب في البطن إلى مستشفى المنية الحكومي، فيما نُقلت “ح.م” التي أصيبت في البطن إلى مستشفى الخير، و”ا.م” الذي أصيب في الرقبة إلى مستشفى النيني. وُصفت حالة أحد الجرحى بالحرجة.وعلى الفور تدخل الجيش وقام بفرض طوق أمني في المنطقة للسيطرة على الوضع وبدأ عملية تعقب مطلقي النار لتوقيفهم ومنع تفاقم الإشكال.