حاصباني يتحدث عن خطأ "السيد"

كتب النائب غسان حاصباني، عبر حسابه على منصة "أكس":



"أخطأ النائب جميل السيد في كلامه عن نواب المعارضة ليلة الأحد في المكان والزمان والتوصيف. لم يكن الاجتماع في منزل النائب مخزومي، ولم يكن حتى الرابعة صباحا، ولم يكن صاخبا. لكن من المؤكد، أن النتائج كانت مفاجئة لكل من عول على انقسام المعارضة او اختلافها".

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