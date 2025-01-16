جنبلاط استقبل السفيرة الأميركية في لبنان.. هذا ما تم بحثه

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، في حضور رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط.



وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات.

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