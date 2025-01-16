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لبنان
جنبلاط استقبل السفيرة الأميركية في لبنان.. هذا ما تم بحثه
Lebanon 24
16-01-2025
|
14:40
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، في حضور رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط.
وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات.
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