Advertisement

لبنان

جنبلاط استقبل السفيرة الأميركية في لبنان.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
16-01-2025 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1307284-638726607708157914.jpg
Doc-P-1307284-638726607708157914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، في حضور رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط.

وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب يكشف: هذه حقيقة الخلاف بين وليد جنبلاط ونجله
lebanon 24
17/01/2025 01:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط: لا مجال لإلغاء أحد
lebanon 24
17/01/2025 01:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب تيمور جنبلاط بعد لقاء الرئيس سلام: نحن أمام مرحلة تاريخية في لبنان ولدينا فرصة لبناء دولة
lebanon 24
17/01/2025 01:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: لودريان يلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ظهراً على مأدبة غداء في قصر الصنوبر
lebanon 24
17/01/2025 01:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24

تيمور جنبلاط

وليد جنبلاط

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:38 | 2025-01-16
15:46 | 2025-01-16
15:46 | 2025-01-16
15:34 | 2025-01-16
15:24 | 2025-01-16
15:14 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24