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لبنان
ماكرون: بداية عقد سياسي جديد للبنان
Lebanon 24
16-01-2025
|
16:38
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في كلامه لصحيفة "لوريان لو جور"، أنّ "إنتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة بداية عقد سياسي جديد للبنان".
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