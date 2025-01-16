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لبنان

ماكرون: بداية عقد سياسي جديد للبنان

Lebanon 24
16-01-2025 | 16:38
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في كلامه لصحيفة "لوريان لو جور"، أنّ "إنتخاب ‏جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة بداية عقد سياسي جديد للبنان".
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‏جوزاف عون

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