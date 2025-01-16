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لبنان
عون يتلقى دعوتين لزيارة الأردن وقطر
Lebanon 24
16-01-2025
|
22:16
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تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لزيارة الأردن، نقلها إليه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارته إلى بيروت، حيث التقى المسؤولين اللبنانيين، فيما تلقى عون أيضاً دعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة دولة قطر، حملها السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
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مضى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في الدفع نحو دعم مهمة الرئيس المكلف نواف سلام، فقال: "نأمل أن يوفق الله رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة بأسرع وقت، ما يساهم في إعطاء إشارة إيجابية للخارج ونبني جسور الثقة"، مشدداً على "أننا جميعاً نتطلع إلى تثبيت الشباب في أرضهم هنا، وعودة الذين تغربوا فيستثمروا بفكرهم في وطنهم. فيبقى أولادنا وأولاد أولادنا هنا. أمامنا فرص كبرى، فإما أن نستغلها، أو نذهب إلى مكان لا نريده، بسبب أننا لم نساعد أنفسنا لكي يساعدنا الآخرون". وأمل بـ"ان يعي جميع المسؤولين دقة الوضع وحجم الفرص المتاحة أمامنا. كل ذلك يتوقف على خيارنا: هل نريد مصلحة شعبنا؟ هذه هي الطريق الواجب علينا سلوكها. إما الارتكاز على المصلحة الشخصية فنتيجته الخراب".
ديبلوماسياً، تلقى الرئيس عون من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة لزيارة الدوحة، نقلها إليه السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
ومن التحركات الديبلوماسية التي شهدتها بيروت أمس زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية و شؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الذي أمل في "بداية خير للبنان"، وشدد خلال زيارته المسؤولين اللبنانيين على "وقوف الأردن إلى جانب لبنان وسيادته واستقراره"، قائلاً: "سنعمل على ايجاد خطوات عملية لتعزيز التعاون وضرورة التزام إسرائيل بوقف اطلاق النار"، وأكد استمرار الاردن في دعم الجيش اللبناني كما في إعادة الإعمار. واستهل الصفدي لقاءاته من قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزف عون وسلمه دعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين لزيارة الأردن. وزار عين التينة ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام.
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