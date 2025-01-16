نجاة شرف الدين: متحدّثة باسم رئاسة الجمهورية

Advertisement

هذه الخطوة لاقت ترحيباً كبيراً من الجمهور اللبناني، لما تُشكّله من تأكيد على دور المرأة في الحياة السياسية، وخاصة أنّ السيدة الأولى نعمت عون شدّدت في تصريح صحافي على دعمها الأساسي للسيدة اللبنانية في مختلف المجالات.الإعلامية نجاة شرف الدين، ابنة بلدة الطيبة الحدودية في قضاء مرجعيون، جنوب لبنان، هي زوجة وزير المال الأسبق غازي وزني، حاصلة على بكالوريوس في الاتصال والإعلام عام 1990 من الجامعة اللبنانية، وعملت محاضرةً لثلاث سنوات في الجامعة الأنطونية.تربّت شرف الدين في كنف عائلة جنوبية متواضعة، مؤلفة من أم وأب و7 أبناء، وانصبّ جلّ اهتمامهم على إتمام دراساتهم العليا في مجالات علمية مختلفة: مهندسان وطبيبان، مهندس برمجة كمبيوتر، شقيقة تعمل في البنك الدولي، وأخرى مصمّمة "غرافيك ديزاين".يشبه التنوّع الطائفي في عائلة شرف الدين لبنان باختلاف أطيافه، إذ إنّ شقيقاتها متزوّجات بمسيحي ودرزي وسنّي.استهلّت شرف الدين مسيرتها الإعلامية الزاخرة بالنجاحات في تلفزيون "المستقبل"، واستمرّت في عملها لـ20 عاماً، بين عامي 1993 و2013. فظهرت إلى الجمهور للمرة الأولى كمقدّمة للنشرات الإخبارية، قبل أن تُقدّم برنامجَي "ترانزيت" و"لماذا الطائف".من النجاح في لبنان، انتقلت شرف الدين إلى التغطيات العربية والدولية، فعملت مراسلةً لتلفزيون "المستقبل" في حربَي أفغانستان 2001 والعراق 2003.غطّت العديد من المؤتمرات الدولية، وشاركت في محاضرات سياسية وإعلامية في واشنطن ولندن والأردن وتونس والمغرب وغيرها من الدول.في مرحلة جديدة من حياتها الإعلامية، انضمّت شرف الدين إلى "التلفزيون العربي" مذيعةً في عام 2015، وقدّمت برنامجَي "جيران العرب" و"حوار خاص"، حتى عام 2018.من التلفزيون إلى الراديو، واصلت مسيرتها في إذاعة "صوت كل لبنان"، حيث قدّمت في السنوات الماضية برنامجاً سياسياً بعنوان "لقاء الأحد".كذلك وقّعت شرف الدين باسمها العديد من المقالات المكتوبة في صحيفتَي "السفير" و"العربي الجديد" ومجلة "الشراع".في 15 كانون الثاني (يناير) 2025، عيّنها الرئيس جوزف عون متحدّثة رسميّة باسم الرئاسة اللبنانية، لتكون بذلك أمام مرحلة جديدة من حياتها المهنية، وتحدّيات إعلامية خلال السنوات الستّ المقبلة للعهد الرئاسي.(النهار)