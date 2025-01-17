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لبنان

بوشكيان هنأ بو نادر على انتخابه رئيساً لنقابة أصحاب الصناعات الغذائية

Lebanon 24
17-01-2025 | 01:53
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هنأ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان رئيس النقابة الجديد لنقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر بعد فوزه في الانتخابات التي جرت، كما هنأ أعضاء مجلس الادارة، معتبراً أن "هذه الصناعة شكلت وتشكل أحدى ركائز الصناعة الوطنية، من حيث جودتها وانتشارها في لبنان وفي الأسواق العالمية".
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وأكد "التعاون الممتاز والمسؤول بينه وبين النقابة طيلة سنوات توليه الوزارة، وقد استطاعوا تجاوز مشكلات عديدة".

وأوضح أن "بو نادر معروف في الوسط الصناعي وفي عائلة الصناعات الغذائية والمشروبات الروحية بجدّيته ومثابرته وتصميمه على دفع هذا القطاع وتطويره".

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