بالصورة.. 70 شخصًا دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية

تمكنت دورية من شعبة المكافحة البرية في جمارك طرابلس من توقيف 70 شخصًا من الجنسية السورية في منطقة البحصاص - طرابلس، بعدما دخلوا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، حسب مندوبة "لبنان24".



وبمراجعة القضاء المختص، تم توقيف سائق البيك أب المدعو خ. خ.، وهو لبناني الجنسية، وتسليمه مع الأشخاص الموقوفين ووسيلة النقل إلى دائرة أمن عام طرابلس لمتابعة الإجراءات القانونية.

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