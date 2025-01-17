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لبنان

حميه: إعادة الإعمار واجب على الحكومة وفق الخطط والقرارات الوزارية

Lebanon 24
17-01-2025 | 02:06
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- أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه خلال مؤتمر نظّمته رابطة الاختصاصيين في التنظيم المدني في نقابة المهندسين في بيروت، بعنوان  "إعادة الإعمار: خطة أم قرار؟"، أن "إعادة الإعمار  واجب  على الحكومة اللبنانية وفق الخطط والقرارات الوزارية والتعاون مع الجميع".
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وقال: "أكّدنا أهمية التعاون في هذا الملف كون المجتمع الهندسي يعتبر حجر الزاوية في هذا الملف مع التزام معيار السرعة في الإنجاز و الشفافية". 

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