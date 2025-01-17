حميه: إعادة الإعمار واجب على الحكومة وفق الخطط والقرارات الوزارية

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- أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه خلال مؤتمر نظّمته رابطة الاختصاصيين في التنظيم المدني في نقابة المهندسين في بيروت، بعنوان "إعادة الإعمار: خطة أم قرار؟"، أن "إعادة الإعمار واجب على الحكومة اللبنانية وفق الخطط والقرارات الوزارية والتعاون مع الجميع".وقال: "أكّدنا أهمية التعاون في هذا الملف كون المجتمع الهندسي يعتبر حجر الزاوية في هذا الملف مع التزام معيار السرعة في الإنجاز و الشفافية".