Advertisement

وصل الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والوفد المرافق إلى المقر العام لـ"اليونيفيل" في الناقورة قبل قليل، حيث كان في استقباله القائد العام لليونيفيل الجنرال ارلدو لاثارو، حيث قدمت له ثلة من جنود حفظ السلام التحية، انتقل بعدها إلى لاثارو وعقد اجتماع موسع.ومن المنتظر ان يقوم بجولة على الخط الأزرق.إشارة الى أن الطيران الاستطلاعي المسيّر في اجواء الناقورة وصور.