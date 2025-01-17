الحلبي عرض للاوضاع السياسة مع مكاري

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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع وزير الإعلام في جكومة تصريف الاعمال زياد المكاري وتناول البحث الشؤون العامة والوضع السياسي بعد انتخاب الرئيس.ثم اجتمع الوزير الحلبي مع وفد راعوية الأشخاص من ذوي الإعاقة التابعة للدائرة البطريركية في بكركي الذي ضم الأب ميلاد السقيّم وداليا فريفر وتيريزيا فريفر ، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري والمستشار الإعلامي ألبير شمعون . واطلع الوزير الحلبي على نشاط الراعوية لجهة العمل على تعزيز الدمج في المدارس والجامعات ، ورغبة الراعوية بعقد مؤتمر حول الدمج في بكركي يشارك فيه المعنيون في المدارس والجامعات .الوزير الحلبي رحب بالوفد معبرا عن متابعته واهتمامه الكبير بموضوع دمج التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة مع أقرانهم في المدارس والجامعات . لافتا إلى ان "وزارة التربية اصبح لديها 117 مدرسة دامجة وهناك جامعات دامجة ، وقد وضعنا هدفا بأن يكون هدف الوزارة في 2023 كل المدارس الرسمية دامجة".ورحب بعقد المؤتمر برعاية البطريرك الراعي ، مؤكدا "المتابعة عبر مديرية الإرشاد والتوجيه"، مشيرا إلى أن "عدد التلامذة الذين أصيبوا بإعاقات بعد العدوان الإسرائيلي أصبح كبيرا جدا ، ويتطلب احتضانهم في المدارس والجامعات".ثم استقبل الوزير الحلبي رجل الأعمال طلال المقدسي وناشر وكالة الأنباء المركزية فيليب أبي عقل ، وكان عرض للأوضاع العامة واستشراف المرحلة المقبلة .