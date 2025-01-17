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لبنان

الحلبي عرض للاوضاع السياسة مع مكاري

Lebanon 24
17-01-2025 | 04:20
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع وزير الإعلام في جكومة تصريف الاعمال  زياد المكاري وتناول البحث الشؤون العامة والوضع السياسي بعد انتخاب الرئيس. 
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ثم اجتمع الوزير الحلبي مع وفد راعوية الأشخاص من ذوي الإعاقة التابعة للدائرة البطريركية في بكركي الذي ضم الأب ميلاد السقيّم وداليا فريفر وتيريزيا فريفر ، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري والمستشار الإعلامي ألبير شمعون . واطلع الوزير الحلبي على نشاط الراعوية لجهة العمل على تعزيز الدمج في المدارس والجامعات ، ورغبة الراعوية بعقد مؤتمر حول الدمج في بكركي يشارك فيه المعنيون في المدارس والجامعات .
 الوزير الحلبي رحب بالوفد معبرا عن متابعته واهتمامه الكبير بموضوع دمج التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة مع أقرانهم في المدارس والجامعات . لافتا إلى ان "وزارة التربية اصبح لديها 117 مدرسة دامجة وهناك جامعات دامجة ، وقد وضعنا هدفا بأن يكون هدف الوزارة في 2023 كل المدارس الرسمية دامجة".
 ورحب بعقد المؤتمر برعاية البطريرك الراعي ، مؤكدا "المتابعة عبر مديرية الإرشاد والتوجيه"، مشيرا إلى أن "عدد التلامذة الذين أصيبوا بإعاقات بعد العدوان الإسرائيلي أصبح كبيرا جدا ، ويتطلب احتضانهم في المدارس والجامعات".
ثم استقبل الوزير الحلبي رجل الأعمال طلال المقدسي وناشر وكالة الأنباء المركزية  فيليب أبي عقل ، وكان عرض للأوضاع العامة واستشراف المرحلة المقبلة .
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