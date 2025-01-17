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لبنان

ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس

Lebanon 24
17-01-2025 | 05:26
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  صافيا إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية، مع انخفاض بنسبة الرطوبة.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  
منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الساحل خلال الأيام المقبلة. 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  
قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر .
السبت:  
صاف إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية، مع انخفاض بنسبة الرطوبة.
الأحد:  
صاف اجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وفي الجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا فترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
الإثنين:  
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات فترة بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 16 درجة، في الداخل من 3 الى 18 درجة.
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