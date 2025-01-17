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لبنان

كيف علّق برّي على اللقاء الذي جمعه بنواف سلام؟

Lebanon 24
17-01-2025 | 06:47
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء اجتماعه مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام في عين التينة، إنّ "اللقاء كان واعداً".
 
 
 
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