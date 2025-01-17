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لبنان

إلى المرشحين للتطوّع بصفة ضباط إختصاصيين... هذا الخبر من قوى الأمن يهمّكم

Lebanon 24
17-01-2025 | 07:04
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة التالي:

أولاً: تُجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإختبار النفسي للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط اختصاصيين لصالحها يوم الأحد بتاريخ 19/01/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون .
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على المرشحين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم مع أقلام رصاص، ممحاة ومبراة .

ثانياً: على الناجحين في الإختبار النفسي إجراء الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التالية :

صورة شعاعية للصدر Chest X-Ray  (PA)‏
فحوصات الدم  CBCD – BUN – CREAT- HbAIC – FBS – HIV – HBV
تحليل البول Urine Analysis
واصطحابها معهم مرفقة بتقرير من طبيب قلب يثبت أنهم قادرون على اجراء الفحوصات الرياضية المطلوبة .

ثالثاً: تم تحديد مواعيد اجراء الفحوصات الصحية والرياضية بالتواريخ التالية :

يوم الإثنين بتاريخ 27/01/2025  الساعة الثامنة صباحاً للمرشحات الإناث.
يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي 28/01/2025  و 29/01/2025 ، الساعة الثامنة صباحاً للمرشحين الذكور في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون .
على المرشحين والمرشحات أن يكونوا باللباس الرياضي مصطحبين معهم ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم .

رابعاً: تم تحديد مواعيد الفحوصات الخطية للناجحين بالفحوصات الطبية والرياضية، يومي السبت والأحد بتاريخي 01/02/2025 و 02/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.

على المرشحين المقبولين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم وأقلام الحبر .

خامساً: تم تحديد موعد المثول أمام اللجنة نهار الإثنين الواقع في 03/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون .

ملاحظة: سيتم إبلاغ المرشحين بالمواعيد لكافة الإختبارات والفحوصات على هواتفهم عبر رسائل نصية (SMS)  .
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