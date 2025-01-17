إلى المرشحين للتطوّع بصفة ضباط إختصاصيين... هذا الخبر من قوى الأمن يهمّكم

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة التالي:أولاً: تُجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإختبار النفسي للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط اختصاصيين لصالحها يوم الأحد بتاريخ 19/01/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون .على المرشحين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم مع أقلام رصاص، ممحاة ومبراة .ثانياً: على الناجحين في الإختبار النفسي إجراء الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التالية :صورة شعاعية للصدر Chest X-Ray (PA)‏فحوصات الدم CBCD – BUN – CREAT- HbAIC – FBS – HIV – HBVتحليل البول Urine Analysisواصطحابها معهم مرفقة بتقرير من طبيب قلب يثبت أنهم قادرون على اجراء الفحوصات الرياضية المطلوبة .ثالثاً: تم تحديد مواعيد اجراء الفحوصات الصحية والرياضية بالتواريخ التالية :يوم الإثنين بتاريخ 27/01/2025 الساعة الثامنة صباحاً للمرشحات الإناث.يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي 28/01/2025 و 29/01/2025 ، الساعة الثامنة صباحاً للمرشحين الذكور في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون .على المرشحين والمرشحات أن يكونوا باللباس الرياضي مصطحبين معهم ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم .رابعاً: تم تحديد مواعيد الفحوصات الخطية للناجحين بالفحوصات الطبية والرياضية، يومي السبت والأحد بتاريخي 01/02/2025 و 02/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.على المرشحين المقبولين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم وأقلام الحبر .خامساً: تم تحديد موعد المثول أمام اللجنة نهار الإثنين الواقع في 03/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون .ملاحظة: سيتم إبلاغ المرشحين بالمواعيد لكافة الإختبارات والفحوصات على هواتفهم عبر رسائل نصية (SMS) .