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لبنان

"الشؤون" تعلن بدء تحويل المساعدات ضمن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة

Lebanon 24
17-01-2025 | 07:31
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اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان انه"كما اُعلِنَ سابقاً، وللمرّة الأولى ضمن إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة، بدأت عمليّة تحويل المساعدات (3,600,000 ل. ل. أي ما يعادل 40$) للفئة العمريّة 0 – 14 البالغ عددهم 6,134 طفلاً من حَمَلَة بطاقة الإعاقة الشخصية الذين تم تحديث بياناتهم، وستستمر لعامٍ كامل بتمويلٍ مشترك من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعيّة وجهات دوليّة مانحة (UNICEF – ILO – EU). وتبلغ قيمة الأموال المحوّلة هذا الشهر 22,082,400,000 ل.ل. (246,730$)

كما تمّ تحويل المساعدات لشهر كانون الثاني 2025 (الدفعة رقم 22) للفئة العمرية 15 – 30 وتشمل 12,754 شخصاً من حَمَلَة بطاقة الإعاقة الشخصية الذين تمّ تحديث بياناتهم، وتبلغ قيمة الأموال المحوّلة 534,440$".

 

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