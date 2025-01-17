قائد الجيش عرض الاوضاع مع السفير التونسي

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استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة السفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام يرافقه الملحق العسكري العميد قيصر صفطة.وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.