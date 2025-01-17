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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع السفير التونسي

Lebanon 24
17-01-2025 | 07:53
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استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة  السفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام يرافقه الملحق العسكري العميد قيصر صفطة.

وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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