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لبنان

اجراءات مشددة.. ماذا يفعل الجيش في البقاع؟

Lebanon 24
17-01-2025 | 08:34
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بدأ الجيش بتنفيذ اجراءات مشددة في البقاع الشمالي، للحد من ظاهرة تهريب المحروقات إلى سوريا والتي نشطت بشكل كبير أخيرا في محافظة البقاع وبعلبك الهرمل وعكار. (lbci)
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