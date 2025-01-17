اجراءات مشددة.. ماذا يفعل الجيش في البقاع؟

بدأ الجيش بتنفيذ اجراءات مشددة في البقاع الشمالي، للحد من ظاهرة تهريب المحروقات إلى سوريا والتي نشطت بشكل كبير أخيرا في محافظة البقاع وبعلبك الهرمل وعكار. (lbci)

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