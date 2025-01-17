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لبنان

الرئيس عون لماكرون: للايعاز الى شركة "توتال" بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط

Lebanon 24
17-01-2025 | 09:01
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أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراض التي لا تزال موجودة فيها ضمن المهلة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار".
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ورأى الرئيس عون أن "المستجدات الأخيرة في سوريا لديها انعكاسات على الوضع الشرق اوسطي عموما ولبنان على وجه الخصوص، لا سيما لجهة ضبط الحدود بين البلدين ومنع تسلل الأشخاص بصورة غير شرعية، والعمل من اجل إعادة النازحين السوريين الى بلادهم".
 
 
واعتبر أنّ "الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة، لا بد أن يحقق نقلة نوعية إذا إلتزمت به إسرائيل".
 
 
وطلب الرئيس عون من ماكرون "الايعاز الى شركة توتال بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية البحرية".
 
 
ودعا "لإعادة الاسرى فضلا عن إعادة اعمار القرى والمناطق اللبنانية التي تهدمت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير".
 
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