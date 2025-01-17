ماكرون: فرنسا ستحشد الدعم الدولي للجيش ولن نتراجع عن دعم لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني لتنفيذ ما تمّ الإتفاق عليه في إتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد ماكرون خلال تصريح له في ختام زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، أنّ لبنان سيكون سيادياً وموحداً ومزدهراً، معلناً أن بلاده لن تتراجع عن دعم لبنان.

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وذكر ماكرون أنّ النازحين بسبب القصف الإسرائيليّ على لبنان يعيشون ظروفاً صعبة، موضحاً أن فرنسا ناضلت دبلوماسياً من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان، وتابع: "انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش الذي يجب أن يحتكر حمل السلاح في لبنان".

وعن الحكومة الجديدة، قال ماكرون إنه "واثق من أنّ الأيام المقبلة ستحمل تشكيل حكومة لبنانية فعالة"، كاشفاً أن الخطوط الجوية الفرنسية ستعيد تنظيم رحلاتها من وإلى لبنان قريباً.

وفي ما خصّ ملف تفجير مرفأ بيروت والتحقيقات المرتبطة به، أكد ماكرون أنه لا بُدّ من الشفافية قضية ضحايا انفجار المرفأ.