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لبنان

تسلل إلى متجر وسرق محتوياته (صور)

Lebanon 24
17-01-2025 | 12:48
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

"فجر تاريخ 17-1-2025، ورد اتصال هاتفي من أحد المواطنين إلى فصيلة عشقوت في وحدة الدرك الإقليمي حول اقدام مجهول على الدخول الى متجره في منطقة داريا وسرقة محتوياته، والفرار الى جهة مجهولة. على الفور، ونتيجة المتابعة من قبل عناصر الفصيلة، توصلت الى تحديد مكان تواجده، وعملت على مطاردته الى محلة القليعات وتمكنت من إلقاء القبض عليه، ويدعى:
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ي. ا. (مواليد عام 1987، سوري)

وبتفتيشه ضُبطَ بحوزته مبلغًا ماليًا وأدوات كهربائية وبضائع كان قد سرقها من المحل، وقد تبيّن أنه دخل الى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

سلمت المضبوطات الى صاحبها، وأودع الموقوف مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.
 
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