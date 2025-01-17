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لبنان

مأساة في مدرسة لبنانية.. "كروسان" قتلت الطفل "جو"!

Lebanon 24
17-01-2025 | 13:38
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توفي الطفل اللبناني جو إيلي سكاف إثر حادث مأسوي مُفاجئ تعرض له داخل مدرسة "جنة الأطفال" - جونيه.
 
 
وذكرت المعلومات أنَّ حادثة وفاة الطفل جاءت بسبب تجربته تحدّ رائج عبر موقع "تيك توك" ويحمل إسم "قضمة واحدة"، وهو عبارة عن قضم أي قطعة من الأكل بلقمة واحدة.
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وأشارت المصادر إلى أن سكاف أراد خوض التحدي أمام أصدقائه، فتناول قطعة كروسان كبيرة بـ"لقمة واحدة"، ما أدى إلى اختناقه ووفاته على الفور.
 
وإثر ذلك، أصدرت إدارة المدرسة بياناً نعت فيه الطفل وسردت فيه تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أن المعلمين تدخلوا فوراً لإنقاذ الطفل، كما قدّمت الممرضة المُجازة الرعاية الفورية لسكاف بالإضافة إلى تدخل الدفاع المدنيّ السريع واسعافه ونقله العاجل إلى المستشفى، لكنَّ محاولات إنقاذه لم تُكلَّل بالنجاح.
 
وقالت الإدارة إنّ هذا الفقدان الأليم لا يمكن تصوره ولا يُعوّض، مشيرة إلى أن الحادثة أدخلت الجميع في حالة من الحزن العميق والحداد، وأضافت: "جو كان طفلاً مميزاً بشخصيّته المشرقة وطيبته الفائقة، وقد كان محبوباً من رفاقه ومن كل أفراد مجتمعنا المدرسيّ".
 
وتابعت: "بقلوب مفجوعة نشارك عائلة جو وأحباءه هذا الألم الذي لا يوصف، ونتعهدّ بأننا إلى جانبهم بكلّ دعمنا ومواساتنا في هذه المحنة الصعبة. وفي هذه الأوقات العصيبة، نتضرّع إلى الله أن يمنح القوّة والصبر والسكينة لعائلته وكلّ من أحبّه. سيبقى جو في قلوبنا وذكرياتنا دائماً كروح مشرقة وتلميذ عزيزٍ لا يُنسى".
 
وأعلنت المدرسة أنها ستقفل أبوابها يومي الاثنين والثلثاء في 20 و21 كانون الثاني حداداً على سكاف.
 
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