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لبنان

بهدف سرقة دراجة نارية.. مُطاردة وإطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
18-01-2025 | 00:30
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أقدم مجهولون، مساء امس الجمعة على مطاردة المدعو "ع.ر.م" أثناء مروره على طريق المشروع في طرابلس وأطلقوا النار باتجاهه باستخدام مسدس حربي، قبل أن يتمكنوا من سرقة دراجته النارية والفرار باتجاه منطقة القبة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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سرقة

دراجة

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