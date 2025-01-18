17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-2
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بهدف سرقة دراجة نارية.. مُطاردة وإطلاق نار في طرابلس
Lebanon 24
18-01-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم مجهولون، مساء امس الجمعة على مطاردة المدعو "ع.ر.م" أثناء مروره على طريق المشروع في طرابلس وأطلقوا النار باتجاهه باستخدام مسدس حربي، قبل أن يتمكنوا من سرقة دراجته النارية والفرار باتجاه منطقة القبة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن طريق الكسر والخلع.. سرقة محل في طرابلس
Lebanon 24
عن طريق الكسر والخلع.. سرقة محل في طرابلس
18/01/2025 10:30:14
18/01/2025 10:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. عملية سرقة تحرم سكان منطقة سمراء في طرابلس من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. عملية سرقة تحرم سكان منطقة سمراء في طرابلس من الكهرباء
18/01/2025 10:30:14
18/01/2025 10:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة سيارة في طرابلس
Lebanon 24
سرقة سيارة في طرابلس
18/01/2025 10:30:14
18/01/2025 10:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بطريقة مروعة.. حاول توقيف سارقين في الميناء ـ طرابلس وهذا ما حصل
Lebanon 24
توفي بطريقة مروعة.. حاول توقيف سارقين في الميناء ـ طرابلس وهذا ما حصل
18/01/2025 10:30:14
18/01/2025 10:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة
دراجة
طرابلس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خُطوة جديدة مصرف لبنان.. 150 دولاراً لهؤلاء
Lebanon 24
خُطوة جديدة مصرف لبنان.. 150 دولاراً لهؤلاء
15:01 | 2025-01-17
17/01/2025 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مدرسة لبنانية.. "كروسان" قتلت الطفل "جو"!
Lebanon 24
مأساة في مدرسة لبنانية.. "كروسان" قتلت الطفل "جو"!
13:38 | 2025-01-17
17/01/2025 01:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصّة "أم علي" اللبنانية مع أحمد الشرع.. ما علاقة جوزاف عون؟
Lebanon 24
هذه قصّة "أم علي" اللبنانية مع أحمد الشرع.. ما علاقة جوزاف عون؟
11:00 | 2025-01-17
17/01/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظلّ في المستشفى شهراً كاملاً... وفاة فنان قدير بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
ظلّ في المستشفى شهراً كاملاً... وفاة فنان قدير بعد معاناة مع المرض
07:22 | 2025-01-17
17/01/2025 07:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد".. نجم "باب الحارة" السوري يُثير الجدل بتصريحاته
Lebanon 24
"اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد".. نجم "باب الحارة" السوري يُثير الجدل بتصريحاته
04:13 | 2025-01-17
17/01/2025 04:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-01-18
بعد توقفها عام 2019.. هل تعود القروض المصرفية في الـ 2025؟
03:30 | 2025-01-18
تقرير لـ"Foreign Policy" عن "حزب الله" في عهد عون وسلام.. هذا ما كشفه
03:19 | 2025-01-18
الرئيس عون يلتقي غوتيريش
03:17 | 2025-01-18
قاسم: ندعو إلى عدم اختبار صبرنا إزاء الخروقات الإسرائيلية في لبنان
03:10 | 2025-01-18
توفي بطريقة مروعة.. حاول توقيف سارقين في الميناء ـ طرابلس وهذا ما حصل
03:00 | 2025-01-18
إيجابية حذرة.. هل يمتلك "الثنائي" خيارا غير المشاركة في الحكومة؟
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
18/01/2025 10:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
18/01/2025 10:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
18/01/2025 10:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24