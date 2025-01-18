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لبنان

تحركات عسكرية إسرائيلية من حولا نحو وادي السلوقي

Lebanon 24
18-01-2025 | 15:40
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توجّهت آليات وجنود من جيش العدو الإسرائيلي من بلدة حولا باتجاه وادي السلوقي، حيث قامت قوة معادية بالتوغل في المنطقة، تزامناً مع عمليات تمشيط بالرشاشات ينفذها الجنود في محيط الوادي، حسب مندوبة "لبنان24".
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