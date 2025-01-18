قبل توجهها إلى سوريا.. والدة الصحافي الأميركي المفقود تلتقي اللواء عباس إبراهيم

Advertisement

زارت ديبرا تايس، والدة الصحافي الأميركي المفقود في سوريا منذ 12 عامًا أوستن تايس، اللواء عباس إبراهيم قبل توجهها إلى سوريا لمتابعة قضية إبنها مع الادارة السورية الجديدة، علما بأن اوستن هو صحافي وعنصر سابق في مشاة البحرية الاميركية.وشكرت ديبرا إبراهيم على جهوده المستمرة طيلة الأعوام الماضية لكشف مصير أوستن وخصوصا إبان الولاية الاولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب.من جهته، تمنى إبراهيم لها التوفيق، معتبرا بأن "قضية أوستن ليست مجرد قضية عائلية بل أصبحت رمزا لمعاناة انسانية لا يجب أن تغيب عن ضمير العالم". (الوكالة الوطنية للإعلام)