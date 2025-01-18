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لبنان

لقاء بين مسؤولي الجامعة اللبنانية ومجلس الجنوب في النبطية

Lebanon 24
18-01-2025 | 02:34
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التقى مدير كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الفرع الخامس - النبطية حسن الموسوي رئيس مكتب مجلس الجنوب في النبطية  يوسف مهدي الذي شدد على "حرص المجلس على أن يكون سندًا لهذا الصرح التعليمي الوطني".
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وشكر الموسوي للمجلس "كل ما يقدمه للفرع من دعم وتجهيزات وأعمال صيانة وترميم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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