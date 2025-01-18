لقاء بين مسؤولي الجامعة اللبنانية ومجلس الجنوب في النبطية

Advertisement

التقى مدير كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الفرع الخامس - النبطية حسن الموسوي رئيس مكتب مجلس الجنوب في النبطية يوسف مهدي الذي شدد على "حرص المجلس على أن يكون سندًا لهذا الصرح التعليمي الوطني".وشكر الموسوي للمجلس "كل ما يقدمه للفرع من دعم وتجهيزات وأعمال صيانة وترميم". (الوكالة الوطنية للإعلام)