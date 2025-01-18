أضعف 10 جوازات سفر عربية.. إليكم مرتبة لبنان

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تصدرت جوازات السفر السورية، العراقية، واليمنية قائمة الأضعف بين الجوازات العربية في 2025، وفقاً لتقرير "هينلي آند بارتنرز"، حيث يمكن لحامل جواز السفر السوري الدخول إلى 27 وجهة فقط بدون تأشيرة، بينما يمكن لحامل الجواز العراقي دخول 31 وجهة، وحامل الجواز اليمني إلى 33 وجهة.كما تشمل القائمة أيضًا جوازات السفر الأضعف من حيث القدرة على السفر بدون تأشيرات، مثل جوازات الصومال (المرتبة 4)، ليبيا (المرتبة5)، فلسطين (المرتبة 6)، السودان (المرتبة7)، لبنان (المرتبة8)، جيبوتي (المرتبة9)، ومصر (المرتبة10). (بلومبيرغ)