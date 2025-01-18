Advertisement

لبنان

غرفة طرابلس تحتضن مبادرات لدعم الأمن الغذائي والزراعة في عكار

Lebanon 24
18-01-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1307951-638727937622823948.png
Doc-P-1307951-638727937622823948.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وفدًا من مهندسي منظمة "غايت لبنان" برئاسة أيمن عبد الله، ممثل منظمة "ريت ألمانيا" في لبنان، في حضور مدير مختبرات الغرفة  خالد العمري، وكان عرض للدور المحوري الذي تلعبه غرفة طرابلس والشمال في تعزيز التعاون بين المنظمات المحلية والدولية في مضمار المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة.
Advertisement

وتناول النقاش التقدم الذي تم إحرازه في مشروع "غايت" في محافظة عكار وكذلك مبادرات الغرفة في إعطاء قوة دفع لحركة النمو الزراعي لتمكين القطاعات الإقتصادية .

وأشار عبدالله الى تنظيم الدورة الخامسة لتدريب المدربين في مقر غرفة طرابلس ضمن إطار مشروع "تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش وإدماج النساء والفئات الضعيفة وتعزيز المساواة بين الجنسين في شمال لبنان"، وهو الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال منظمة "ريت ألمانيا" وبالتعاون مع "غايت لبنان".

ولفت الى أن الدورة التدريبية استهدفت 16 مهندسًا زراعيًا وتقنيًا، وضمت فريقها مهندسين زراعيين وتقنيين من محافظة عكار بغية إعدادهم مدربين زراعيين لمزارعي عكار. كما قدمت الدورة الخبيرة المهندسة الزراعية كارين صعب، وركزت على الإدارة المتكاملة للمحاصيل الصيفية، متضمنة تقنيات مكافحة الآفات واستراتيجيات الوقاية من الأمراض والحشرات التي تصيب هذه المحاصيل. (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-18
05:35 | 2025-01-18
05:31 | 2025-01-18
05:27 | 2025-01-18
05:17 | 2025-01-18
05:15 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24