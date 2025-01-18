غرفة طرابلس تحتضن مبادرات لدعم الأمن الغذائي والزراعة في عكار

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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وفدًا من مهندسي منظمة "غايت لبنان" برئاسة أيمن عبد الله، ممثل منظمة "ريت ألمانيا" في لبنان، في حضور مدير مختبرات الغرفة خالد العمري، وكان عرض للدور المحوري الذي تلعبه غرفة طرابلس والشمال في تعزيز التعاون بين المنظمات المحلية والدولية في مضمار المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة.وتناول النقاش التقدم الذي تم إحرازه في مشروع "غايت" في محافظة عكار وكذلك مبادرات الغرفة في إعطاء قوة دفع لحركة النمو الزراعي لتمكين القطاعات الإقتصادية .وأشار عبدالله الى تنظيم الدورة الخامسة لتدريب المدربين في مقر غرفة طرابلس ضمن إطار مشروع "تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش وإدماج النساء والفئات الضعيفة وتعزيز المساواة بين الجنسين في شمال لبنان"، وهو الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال منظمة "ريت ألمانيا" وبالتعاون مع "غايت لبنان".ولفت الى أن الدورة التدريبية استهدفت 16 مهندسًا زراعيًا وتقنيًا، وضمت فريقها مهندسين زراعيين وتقنيين من محافظة عكار بغية إعدادهم مدربين زراعيين لمزارعي عكار. كما قدمت الدورة الخبيرة المهندسة الزراعية كارين صعب، وركزت على الإدارة المتكاملة للمحاصيل الصيفية، متضمنة تقنيات مكافحة الآفات واستراتيجيات الوقاية من الأمراض والحشرات التي تصيب هذه المحاصيل. (الوكالة الوطنية للإعلام)