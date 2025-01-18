الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في خراج راشيا وحاصبيا

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 18 / 1 / 2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة راشيا الفخار - حاصبيا".

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