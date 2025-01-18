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لبنان

حمدان: مسيرة حركة امل فيها الالم والامل

Lebanon 24
18-01-2025 | 04:42
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أحيت حركة "أمل" وأهالي بلدة معركة ذكرى ثالث أحد كوادر الحركة الأوائل عميد آل حجازي محمد يوسف حجازي باحتفال حاشد أقيم في مجمع الإمام الحسين في بلدته معركة، في حضور عضوي هيئة الرئاسة في الحركة النائب قبلان قبلان وخليل حمدان.
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ثم ألقى حمدان كلمة حركة "أمل" استهلها بتوجيه تحية الى الشهداء خاصة في بلدة معركة البلدة "التي كانت ولا زالت علامة فارقة في مسيرة الجهاد والشهادة وعلى درب الامام المغيب القائد السيد موسى الصدر".

وقال: "انها مسيرة حركة امل فيها الالم والامل وان الارض التي اندحر منها العدو الصهيوني من بيروت الى الجنوب كانت بفعل التضحيات كلّفت شهداء وجرحى وتعب اخوة واخوات وسهر الامهات والاباء فيها حكاية الزيت المغلي ومواجهة القبضة الحديدية الصهيونية بقبضات حسينية كما قال الشهيد خليل جرادي ولذلك فاننا مطمئنون الى صياغة مستقبل واعد مستند الى هذه السلسلة من التضحيات".

وتابع: "ان حركة امل ومنذ الانطلاقة كانت تدعو الدولة لتقوم بواجبها لحماية شعبها في الجنوب والذي كان هدفاً يرمى من قبل العدو الصهيوني، ومع الامام الصدر اعاده الله وبعده الاخ الرئيس نبيه بري كنا ولا زلنا نؤكد على دور الجيش اللبناني في الجنوب ليقوم بواجبه في الدفاع عن الوطن والمواطن هذا الجيش الذي قدم تضحيات كبيرة بالرغم من امكانياته المتواضعة في وجه آلة الدمار والقتل الصهيونية، وكان الشعب والمقاومة معه دائما لمواجهة كل التحديات، واننا في حركة امل كما سائر قوى المقاومة مثلما حملنا هموم اهلنا وحفظنا ارضنا فاننا اليوم امام مرحلة دقيقة نتطلع فيها لاعاده الاعمار ومتابعة انسحاب العدو من ارضنا تطبيق القرار 1701". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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