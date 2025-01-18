19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حمدان: مسيرة حركة امل فيها الالم والامل
Lebanon 24
18-01-2025
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت حركة "أمل" وأهالي بلدة معركة ذكرى ثالث أحد كوادر الحركة الأوائل عميد آل حجازي محمد يوسف حجازي باحتفال حاشد أقيم في مجمع الإمام الحسين في بلدته معركة، في حضور عضوي هيئة الرئاسة في الحركة النائب قبلان قبلان وخليل حمدان.
Advertisement
ثم ألقى حمدان كلمة حركة "أمل" استهلها بتوجيه تحية الى الشهداء خاصة في بلدة معركة البلدة "التي كانت ولا زالت علامة فارقة في مسيرة الجهاد والشهادة وعلى درب الامام المغيب القائد السيد موسى الصدر".
وقال: "انها مسيرة حركة امل فيها الالم والامل وان الارض التي اندحر منها العدو الصهيوني من بيروت الى الجنوب كانت بفعل التضحيات كلّفت شهداء وجرحى وتعب اخوة واخوات وسهر الامهات والاباء فيها حكاية الزيت المغلي ومواجهة القبضة الحديدية الصهيونية بقبضات حسينية كما قال الشهيد خليل جرادي ولذلك فاننا مطمئنون الى صياغة مستقبل واعد مستند الى هذه السلسلة من التضحيات".
وتابع: "ان حركة امل ومنذ الانطلاقة كانت تدعو الدولة لتقوم بواجبها لحماية شعبها في الجنوب والذي كان هدفاً يرمى من قبل العدو الصهيوني، ومع الامام الصدر اعاده الله وبعده الاخ الرئيس نبيه بري كنا ولا زلنا نؤكد على دور الجيش اللبناني في الجنوب ليقوم بواجبه في الدفاع عن الوطن والمواطن هذا الجيش الذي قدم تضحيات كبيرة بالرغم من امكانياته المتواضعة في وجه آلة الدمار والقتل الصهيونية، وكان الشعب والمقاومة معه دائما لمواجهة كل التحديات، واننا في حركة امل كما سائر قوى المقاومة مثلما حملنا هموم اهلنا وحفظنا ارضنا فاننا اليوم امام مرحلة دقيقة نتطلع فيها لاعاده الاعمار ومتابعة انسحاب العدو من ارضنا تطبيق القرار 1701". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خُطوة جديدة مصرف لبنان.. 150 دولاراً لهؤلاء
Lebanon 24
خُطوة جديدة مصرف لبنان.. 150 دولاراً لهؤلاء
15:01 | 2025-01-17
17/01/2025 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مدرسة لبنانية.. "كروسان" قتلت الطفل "جو"!
Lebanon 24
مأساة في مدرسة لبنانية.. "كروسان" قتلت الطفل "جو"!
13:38 | 2025-01-17
17/01/2025 01:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصّة "أم علي" اللبنانية مع أحمد الشرع.. ما علاقة جوزاف عون؟
Lebanon 24
هذه قصّة "أم علي" اللبنانية مع أحمد الشرع.. ما علاقة جوزاف عون؟
11:00 | 2025-01-17
17/01/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظلّ في المستشفى شهراً كاملاً... وفاة فنان قدير بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
ظلّ في المستشفى شهراً كاملاً... وفاة فنان قدير بعد معاناة مع المرض
07:22 | 2025-01-17
17/01/2025 07:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة ماليّة جديدة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
مفاجأة ماليّة جديدة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث
15:16 | 2025-01-17
17/01/2025 03:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-01-18
"ملجأ آمن".. كنيسة لبنانية تواجه خروقات إسرائيل بـ"الصمود"
05:35 | 2025-01-18
عبد الله يناشد: للتوجه نحو المؤسسة العامة للإسكان
05:31 | 2025-01-18
سلام بعد لقائه غوتيريش: العمل مستمرّ لتشكيل حكومة
05:27 | 2025-01-18
مكتب بري ينفي "طلب" الإطلاع على تشكيلة سلام الحكوميّة
05:17 | 2025-01-18
الدويهي: لن أعطي ثقتي للحكومة إذا تضمن بيانها عبارة "جيش وشعب ومقاومة"
05:15 | 2025-01-18
بحضور النواب.. "حزب الله" شيع شهيده في شعت
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
18/01/2025 12:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
18/01/2025 12:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
18/01/2025 12:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24